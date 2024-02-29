شعبة القصابين توضح أسعار اللحوم الحمراء في مصر.. تبدأ من 300 جنيه

استقرار كبير تشهده أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، إذ تتراوح بين 300 و330 جنيها للكيلو، حسبما أفادت شعبة القصابين بغرف القاهرة التجارية، التي أكدت وجود حالة من الاستقرار في الأسعار بمنافذ الحكومة المختلفة التابعة لوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية.

المنافذ التابعة للدولة توفر اللحوم بأسعار لا تقبل المنافسة

وأوضحت الشعبة أن المنافذ التابعة للدولة من شأنها توفير اللحوم في السوق المصري بصورة دائمة وبأسعار لا تقبل المنافسة، حيث أن منافذ البيع التابعة لوزارة التموين أو جهاز الخدمة الوطنية تكون أرخص كثيرا عن الأسعار الأخرى في الأسواق.

ولفت إلى أن المبادرات التي تقوم الدولة بإطلاقها تأتي في إطار توفير اللحوم بالأسواق بشكل دائم وبأسعار ملائمة للمستهلكين لا تقبل المنافسة، فيما أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة لتسجيل مستويات 430 لـ480 جنيها، وتختلف باختلاف مناطق البيع وكذا قطعية اللحوم، إذ تختلف الأسعار بحسب النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري.

أسعار اللحوم المستوردة

وبالنسبة إلى اللحم البرازيلى البقري، تراوحت أسعارها ما بين 290 و330 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحوم الهندي متراوحا ما بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها بالنسبة للكندوز، وسجلت سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحوم الجملى ما بين 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه في المنافذ.