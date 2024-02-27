تخفيضات كبيرة في أسعار اللحوم.. وبشرى من«الزراعة» للمواطنين قبل رمضان

زفت وزارة الزراعة بشرى سارة للمواطنين، بشأن أسعار اللحوم والسلع الغذائية في شهر رمضان، تزامنا مع انطلاق مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، والتي توفر المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

إنشاء منافذ ثابتة ومتحركة

أوضحت الوزارة أنها تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبرى، استعداد لشهر رمضان، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بزيادة نسبة التغطية، لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

أسعار السلع المخفضة في الوزارة الزراعة

وحددت الوزارة أسعار بعض المنتجات والسلع، على النحو التالي:

كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه

كيلو الأرز 30 جنيها

كيلو الزيت 65 جنيها

البطاطس الـ5 كيلو بـ30 جنيها

البرتقال الـ2 كيلو بـ15 جنيها

المكرونة 10 جنيهات

وزن 400 جرام السمك البلطي درجه أولى 70 جنيها

الدواجن الفريش 110 جنيات لوزن كيلو.

وأكدت الوزارة أن جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة، وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20‎%‎ وتصل في سلع أخرى إلى 50 .

وأعلنت أن المبادرة ستفتتح قريبا أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية تصل عددها إلى 200 منتج وسلعة، ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة اكتر من 70 عارضا.

تابعت أن وزارة الزراعة مستمرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك تنفيذا للتوجيهات المستمره لوزير الزراعة