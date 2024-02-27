توقعات بتراجع سعر اللحوم في الأسواق قبل رمضان.. والشعبة تكشف التفاصيل

توقعت شعبة القصابين في الاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار اللحوم 20 إلى 30 جنيها للكيلو على الأقل قبل دخول شهر رمضان، على خلفية جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي والإفراج عن كميات كبيرة من السلع والأعلاف في المواني.

أسعار اللحوم اليوم

وبحسب الشعبة، تشهد أسعار اللحوم استقرارا ملحوظا، حيث تراوحت بين 300 حتى 330 جنيها للكيلو في المنافذ الحكومية ومعارض أهلا رمضان المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، والتي تهدف إلى توفير اللحوم في الأسواق بصورة دائمة وبأسعار ملائمة للمستهلكين.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

وتابعت الشعبة في بيان، أنّ أسعار اللحوم في محلات الجزارة تسجل مستويات 430 و480 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة، حيث سجل سعر اللحم البرازيلي البقري مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيها، واللحوم الهندي بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز.

سعر اللحم البرازيلي

وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيها، وسعر كيلو اللحوم الجملي 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه في المنافذ، والضأن البرقي 450 جنيها.