«التموين» تكشف أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. أقل 120 جنيها عن الأسواق

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخّ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، وأقل من الأسواق بـ120 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين من خلال 1300 مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، لحوم ودواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن السلع العذائية الأخرى وعلى رأسها الزيت والسكر.

اللحوم بـ220 جنيها

وتأتي أسعار اللحوم البلدية للكيلو الواحد 280 جنيهًا، والدواجن المجمدة 110 جنيهات، اذ تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق بقيمة 120 جنيها والتي تبلغ حاليا 400 جنيه في مجال الجزارة، وذلك بناءً على تكليف من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار الضخ مع عدم وجود أي زيادة في الأسعار.

وأكدت وزارة التموين استقرار أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية التي تهم المواطنين، حيث يتوافر السكر والزيت بأسعار مخفضة عن الأسواق، بحيث يصل سعر السكر إلى 27 جنيها، والزيت من 45 إلى 65 جنيها حسب نوعية الزيت.

وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وسط تشديدات وحملات تموينية تنفذها الوزارة لمراقبة الأسعار بشكل جيد ومنع أي تلاعب.