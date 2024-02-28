أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الأسواق.. الكندوز بـ321 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 28-2-2024، استقرارا في الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي ترتفع فيه نسبة استهلاك المواطنين للحوم الحمراء والبروتين بوجه عام.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم اليوم

سجل سعر كيلو اللحم الضاني اليوم في الأسواق نحو 408 جنيهات بتراجع بلغ نحو 6 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

أسعار اللحم البتلو

بلغ سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الأربعاء في الأسواق نحو 397 جنيها.

أسعار لحم الكندوز

وصل سعر كيلو لحم الكندوز الكبير اليوم نحو 321 جنيها بتراجع نحو 8 جنيهات عن أسعار أمس.

سجل سعر لحم الكندوز الصغير نحو 359 جنيها بتراجع سجل نحو 6 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار لحم البتلو بعظم

استقر سعر كيلو لحم البتلو بعظم اليوم في الأسواق عند 374 جنيها.

أسعار لحم الضاني بعظم

وبلغ سعر كيلو لحم الضاني بعظم نحو 371 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.