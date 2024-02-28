5 مباريات نارية تنتظر محمد صلاح في رمضان.. ماذا يفعل وقت الصيام؟

مع حلول شهر رمضان المبارك، تُواجه رياضة على وده التحديد كرة القدم تحديًا فريدًا من نوعه، فعلى مدار 30 يومًا، بات لزامًا على نجوم الساحرة المستديرة من المسلمين المحترفين، موازنة أدائهم الرياضي مع شعائر الصيام، في رحلة تتطلب الصبر والمثابرة، لعل أبرزهم محمد صلاح، الذي يسير على نظام غذائي خاص أثناء فترات الصيام التي تتزامن مع المباريات.. فماذا ينتظره خلال شهر رمضان؟

مباريات تنتظر محمد صلاح خلال شهر أبريل

5 مباريات تنتظر محمد صلاح خلال شهر رمضان، على مستوى عدد من البطولات المختلفة، بينها قارية وأخرى محلية، على أن تكون المباراة الأولى للفرعون المصري مع الريدز، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، سيكون في مواجهة هامة سبارتا براها التشيكي، في إياب دور الـ16، من بطولة الدوري الأوروبي، في مهمة حاسمة للريدز، حول الحفاظ على فرصة للحصول على لقب قاري هذا الموسم، لكن المباراة ستقام قبل منتصف الليل بمواعيد إنجلترا، على أن تقام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ماذا يفعل محمد صلاح وقت الصيام في رمضان

المباراة الثانية ستكون في الدوري الإنجليزي، في مهمة الحفاظ على الصدارة والمراكز الأولى في جدول ترتيب البريميرليج، عندما يقف وجهًا لوجه أمام إيفرتون، في الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، يوم 17 مارس، وستكون المباراة الأولى خلال وقت الصيام، خاصة، لكن على مدار السنوات المنقضية، تمسك الفرعون المصري بخوض المباريات أثناء الصيام، ولم يستخدم رخصة الإفطار إذ شق عليه اللعب أثناء فترة الصيام، مثلما أكدت دار الإفتاء المصرية.

المباراة الثالثة، ستكون أمام برايتون، يوم 31 مارس، وستقام في الثالثة عصرًا، على أن يرفع آذان المغرب في موعد يقارب السادسة مساء، ما يعني أنه سيكون خلال فترة الصيام، على أن تكون المباراة الرابعة، ستكون أمام شيفيلد يونايتد، يوم 3 من شهر أبريل، في التاسعة مساء، على أن يخوض مباراة خامسة خلال شهر رمضان وهي الأصعب أمام مانشستر يونايتد، قبل أيام من نهاية رمضان، وتقام يوم 6 أبريل.

ويملك محمد صلاح العديد من المشاهد التي أبرز خلالها تمسكه الكبير بالصيام أثناء المباريات التي تتزامن مع شهر رمضان، لعل أبرزها في مباراة مانشستر سيتي الموسم المنقضي، عندما رفض تناول المياه التي أعطاها له أحد الأشخاص في الجهاز الفني، ووضعها بجانبه ورفض كسر صيامه.