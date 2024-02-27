هل يغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول المقبلة؟.. تصرف غريب يثير القلق حول إصابته

بعد رحلة شاقة مع الإصابة، دامت لما يزيد عن 30 يومًا، يُخيم الغموض على مصير محمد صلاح من لقاء ساوثهامتون، في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما اكتفى بالظهور في لقاء برنتفورد فقط، ما بعث الأمل في قلوب جماهير الريدز، قبل أن يعاود الغياب بسبب تفاقم الإصابة بشد في العضلة الخلفية.. فهل يعود الفرعون المصري في المباراة المقبلة؟

مصير محمد صلاح من لقاء ساوثهامتون

على الرغم من تأكيد مدربه الألماني يورجن كلوب، أن الإصابة ليست خطيرة إلا أن المخاوف لاتزال قائمة حول إمكانية غياب الفرعون المصري، خاصة مع ضغط المباريات المصيرية للريدز في الفترة المقبلة، لكن التقارير تبعث بالأمل من جديد، بالتأكيد على أن صلاح قد يكون أحد العناصر الأساسية في خطط الريدز، خلال لقاء الكأس المقبل، مع وجود فرصة أيضًا لدراوين نونيز، الذي عاني من إصابة طفيفة، وذلك بحسب صحيفة «ليفربول».

تصرف من صلاح أثار مخاوف الجماهير حول استمرار إصابته

لم يعتبر الدولي محمد صلاح الذي عاد للعب مع ليفربول ضد برينتفورد وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، جاهزًا بما فيه الكفاية للمشاركة في نهائي الكأس يوم الأحد، لكنه شوهد صلاح جالسًا بجوار نونيز خلال الفوز، ولم يكن سريعًا مثل المهاجم الأوروجواياني للانطلاق إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين بعد هدف فيرجيل فان ديك، ما أثار القلق حول استمرار إصابته.

وعلى يورجن كلوب أن يحول انتباهه الآن إلى المباراة المقبلة ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يسعى الألماني بالفعل إلى الانتصار بكأس أخرى هذا الموسم، بعدما خطف كأس الرابطة الإنجليزية من خصمه العنيد تشيلسي، ليحصد لقبه العاشر في بطولة كأس كاراباو.

وكان مساعد يورجن كلوب، بيب ليندرز أشار سابقًا إلى أن صلاح هو أحد اللاعبين الذين سيتم اتخاذ قرار بشأنهم في وقت متأخر لمباراة تشيلسي، مما يشير إلى اقتراب عودته إلى التشكيلة الأساسية، يُعتقد أيضًا أن نونيز قريب من العودة بعد خروجه بين الشوطين ضد برينتفورد كإجراء احترازي

كلوب يرى أن اللقب الذي حصده من أكثر الكؤوس «خصوصية» بالنسبة له، منذ وصوله إلى النادي عام 2015، ويعود ذلك جزئيًا إلى الإصابات التي تعرضت لها تشكيلته قبل انطلاق المباراة، لذلك يسعى لجاهزية جميع العناصر قبل اللقاء المقبل.