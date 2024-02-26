تصرف مفاجئ تسبب في غضب محمد صلاح.. ماذا حدث بليلة تتويج ليفربول؟

ليلة تاريخية جديدة، سطر خلالها محمد صلاح فصلاً جديدًا في رواية مجده داخل إنجلترا، بقميص ليفربول، استطاع أن يرفع «مو» بطولة جديدة بقميص الريدز، تضاف إلى سجل تاريخي غير مسبوق لقائد المنتخب المصري، رغم غيابه عن المباراة النهائية لبطولة كأس كاراباو، أمام تشيلسي، التي شهدت تتويج فريقه الأحمر باللقب بفوز مصير بهدف نظيف، إلا أنه خطف الأنظار إليه، خاصة بعد ظهوره في لقطات غاضبة أثناء المباراة.

لماذا غضب محمد صلاح؟

رغم غياب محمد صلاح عن المباراة، إلا أنه كان أحد النجوم الذين سلط عليهم الضوء بشكل كبير، سواء أثناء اللقاء أو خلال مراسم التتويج بالبطولة المحلية، واللقب الأول للريدز هذا الموسم، بعد ظهوره متفاجئًا وغاضبًا بشدة، من تصرف كايسيدو لاعب تشيلسي، تجاه ريان جرافينبيرش لاعب الريدز، بعدما تدخل عليه بشكل عنيف، وتسبب في إصابته ما أغضب الفرعون، بحسب صحيفة «ليفربول».

ولم يكن محمد صلاح سعيدًا أثناء رؤيته لهذا المشهد، وبدا ذلك جليًا بعدما سلطت عليه الكاميرات وهو غاضبًا للغاية، بسبب إصابة زميله بتدخل عنيف من كايسيدو، الأمر ذاته عبر عنه يورجن كلوب مدرب ليفربول، أثناء وقوفه على خط التماس لمتابعة أحداث المباراة، خاصة أن الإصابة تبدو خطيرة، لكنه ينتظر تقرير الأطباء من أجل الوقوف على جاهزيته.

وعندما اصطدم مويسيس كايسيدو بريان جرافينبيرش، تسبب في إصابة تبدو خطيرة للاعب الهولندي، وكان كلوب غاضبًا على خط التماس، وخلفه رُصد صلاح من قبل كاميرات التليفزيون وهو يبدي غضبه الشديد من عدم إطلاق حكام المباراة صافرته.

ليفربول يفوز بكأس كاراباو رغم الغيابات

حقق نادي ليفربول فوزًا مثيرًا بكأس كاراباو على ملعب ويمبلي، على الرغم من غياب 12 من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة، وشهدت المباراة تألق لاعبين شباب لم يتوقع الكثير منهم المشاركة في المباراة النهائية مثل جايدن دانز، حيث أظهر المدرب يورجن كلوب ثقة كبيرة فيه، بالإضافة إلى كل من بوبي كلارك وآخرين.