«التعليم» تُعيد فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية

أعلنت أكاديمية المهنية للمعلمين، إعادة فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023 2024، وتسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023-2024 للمعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل للترشيح من خلال مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات عبر موقع بيانات كادر.

الحصول على شهادة الصلاحية

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنّه يتم فتح باب الترشح لاستيفاء متطلبات الترقي للحصول على شهادة الصلاحية من 3 مارس 2024 حتى 21 من الشهر ذاته على موقع الأكاديمية «منصة المعلم» بنفس الشروط والضوابط الواردة في الكتاب الصادر رقم 2268، على أن يتاح استيفاء ملف متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشحهم.

ووجّهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بتعميم الخطاب على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، والتوقيع عليها بالعلم، وكذلك بالتعميم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية.