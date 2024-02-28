«التعليم» تحذّر: آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة غدا.. وفصل المتخلفين

أعلنت المدارس الثانوية، أسماء الطلاب الذين لم يقوموا بتسليم الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، والمقرر أن يبدأ يوم 10 يونيو المقبل بالمواد الغير مضافة للمجموع.

كشفت المديريات التعليمية عن أسماء الطلاب الذين لم يسلموا الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة والأوراق المطلوبة، للتقديم في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، المقرر أن يبدأ 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع.

استمارة الثانوية العامة 2024

وأوضحت المديريات التعليمية عبر صفحات المدارس على فيس بوك، أنّ غدا الخميس آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة، لافتة إلى أنّ الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الثانوية العامة وتسليمها للمدرسة في الموعد المحدد، يتم فصلهم ويُحرم الطالب من دخول امتحانات الثانوية العامة لعدم تقدمهم بالأوراق المطلوبة، إضافة إلى تحويلهم إلى «منازل».

ووجّهت المديريات، الطلاب بسرعة تسليم المستندات المطلوبة للمدارس، مؤكدة أنّه لن يتم قبول أي استمارة بعد الموعد المحدد مهما كانت الظروف.