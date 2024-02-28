وزير التعليم يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، في الجلسة للافتتاحية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، تحت شعار «الاستعداد للمستقبل».

كما التقى حجازي على هامش الجلسة الافتتاحية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم.

آفاق المستقبل في حوار التعليم والتدريب

وتضمنت فعاليات الافتتاح الكلمة الرئيسية حول القدرة البشرية والجاهزية للمستقبل، ومن حيث مهارات الحوار الحياتية تم مناقشة آفاق المستقبل في حوار التعليم والتدريب، والاستثمار، ومستقبل العمل والرفاهية، وإطلاق العنان للقدرات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات البشرية في المجال الصناعي، وبناء القدرة على الصمود – وما الذي يتطلبه الأمر في تركيز الذكاء الاصطناعي ذو الوجه الإنساني، والتركيز على الوظائف والمهارات والقدرات البشرية.

كما جرت نقاشات مستفيضة تداولها المشاركون في أولى الجلسات الحوارية التي أقيمت ضمن المؤتمر حول الاستثمار في رأس المال البشري لخلق عالم أكثر استعداداً للمستقبل، وتعزيز التعليم والمهارات والفرص الاقتصادية لتسريع الإمكانات وتعزيز القدرة البشرية لضمان الازدهار.