الكنيسة تحتفل بـ«فصح يونان» اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ«فصح يونان»، بعد أن صام الأقباط صوم يونان الذي استمر لمدة 3 أيام من الاثنين وحتى الأربعاء، منقطعين عن الطعام من منتصف الليل وحتى غروب الشمس.

احتفال الكنيسة بـ«فصح يونان»

وتصلى الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم قداس «فصح يونان 2024» بعد صوم 3 أيام للاحتفال بنهاية الصوم، حيث يتناول الأقباط بعد القداس الطعام الحيواني من لحوم ودواجن وغيرها بعد انقطاع 3 أيام.

وتنظر الكنيسة إلى قصة يونان النبي على أنّها مثال للسيد المسيح في موته وقبره وقيامته، حيث ظل يونان في بطن الحوت لمدة 3 أيام دون طعام أو شراب ثم خرج في اليوم الثالث كما قام المسييح في اليوم الثالث، بحسب الاعتقاد المسيحي.

فصح يونان

ويسمى فطر صوم يونان بـ«فصح يونان»، وتعني كلمة فصح العبور أي عبور يونان النبي من جوف الحوت إلى اليابسة، وبالتالي العبور من الموت إلى الحياة، وكذلك عبور أهل نينوي من حياة الشر إلى التوبة بحسب الاعتقاد الكنسي، ولا تطلق كلمة في الكنيسة إلا على عيد القيامة وفطر صوم يونان والذي تعتبره الكنيسة رمز للمسيح.

وتعتبر الكنيسة صوم يونان من أصوام الدرجة الأولى حيث ينقطع خلاله الأقباط عن تناول الأسماك واللحوم والدواجن والألبان كما في الصوم الكبير الذي يليه بـ15 يوما.