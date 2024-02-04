الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان 26 فبراير.. لماذا سمي بـ«الفصح»؟

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ«صوم يونان 2024» والذي يبدأ في 26 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الاثنين وتنتهي الخميس، حيث ينقطع الأقباط عن تناول الطعام من منتصف الليل حتى غروب الشمس.

لماذا سمي فطر صوم يونان بـ«فصح يونان»؟

ويسمى فطر صوم يونان بـ«فصح يونان»، وتعني كلمة فصح العبور أي عبور يونان النبي من جوف الحوت إلى اليابسة، وبالتالي العبور من الموت إلى الحياة، وكذلك عبور أهل نينوي من حياة الشر إلى التوبة، بحسب الاعتقاد الكنسي.

كما تنظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى يونان النبي على أنه رمز شخصي للمسيح في موته وقبره وقيامته، وذلك على لسان السيد المسيح، فخروج يونان من بطن الحوت رمز لقيامة المسيح، بحسب الاعتقاد المسيحي.

الكنيسة تقرأ خلال أيام صوم يونان سفر يونان كاملاً

وقال القس يوساب عزت، أستاذ الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية، والقانون الكنسي بالمعاهد الدينية، لـ«الوطن»، إنه خلال الصوم تنظم الكنائس والأديرة الصلوات والقداسات اليومية، والتى يقرأ خلالها سفر يونان كاملًا على مدار 3 أيام، مثل طقس الصوم الكبير، ويبدأ بصلاة رفع بخور باكر، وتستمر الصلوات حتى مساء اليوم نفسه.