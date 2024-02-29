تعيين المهندس أحمد شوقي نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا، بتعيين المهندس أحمد شوقي، معاونا هندسيا لشئون التنمية والتطوير، لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب الوزير.

دمج الشباب مع القيادات العليا لاكتساب الخبرات

وأوضح الوزير أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد تمكين الشباب الأكفاء، وإعدادهم وتدريبهم لتحمل المسئولية، ودمجهم مع القيادات العليا، لاكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية مستقبلا، بعد صقل مهاراتهم، وتدريبهم على أعمال الإدارة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم في دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.