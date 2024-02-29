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دراما المتحدة

تعيين المهندس أحمد شوقي نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:16 ص | الخميس 29 فبراير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا، بتعيين المهندس أحمد شوقي، معاونا هندسيا لشئون التنمية والتطوير، لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب الوزير.

دمج الشباب مع القيادات العليا لاكتساب الخبرات

وأوضح الوزير أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد تمكين الشباب الأكفاء، وإعدادهم وتدريبهم لتحمل المسئولية، ودمجهم مع القيادات العليا، لاكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية مستقبلا، بعد صقل مهاراتهم، وتدريبهم على أعمال الإدارة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم في دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.