خريطة طرح شقق الإسكان في المدن الجديدة.. متاحة للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية بعدد من المدن الجديدة بمواقع متميزة، في مختلف المحافظات، ويأتي في مقدمتها مدن «القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والمنوفية، والجيزة، والشرقية، وبني سويف».

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح خريطة الطروحات الجديدة، وهي:

-- أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بشأن المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، ويأتي في مقدمتها «القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد».

طرح وحدات للإيجار التمليكي في 4 محافظات

- طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بنظام الإيجار التمليكي، على سبيل الطرح التجريبي، وتُطرح الوحدات السكنية المتاحة للحجز أمام المواطنين قبل نهاية مارس 2024، ويضم المشروع 1000 وحدة سكنية، في 4 محافظات، وهي (الشرقية، وبني سويف، والمنوفية، والجيزة)، على أن تضاعف عدد الوحدات بالمشروع بحيث تصبح 30 ألف، تلبية لطلبات شرائح محدودي الدخل.

طرح وحدات سكنية تكميلية بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين

- طرح تكميلي بمدينة أسيوط، والعبور الجديدة، بواقع 839 وحدة بالمدينتين بمساحات تتراوح بين 89 و93 متر مربع، بنظام القرعة العلنية اليدوية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ خلال الطرح الأول، ولم يقوموا بسحب جدية حجز الوحدات، وهي وحدات جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب.

خريطة أماكن شقق الإسكان بالمدن الجديدة

طرح 984 شقة كاملة التشطيب، بمقدم 150 ألف جنيه بمشروع valley towers في حدائق أكتوبر، على أن يجرى حجزها من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان على الرابط التالي: (www.hdb–reservation.com)

- وحدات الطرح التكميلى للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، لـ480 شقة، جاهزة للتسليم الفوري بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 مترا، وطرح كراسه الشروط والأحكام الخاصة بداية من يوم 3 مارس 2024.

- من المنتظر أن يعلن خلال أيام عن طرح وحدات سكنية جديدة بعدد من المحافظات، بمشروع صندوق التطوير الحضري ، لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن تكون جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز أمام المواطنين جاهزة للتسليم الفوري وكاملة التشطيب.