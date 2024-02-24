قيادات الإسكان يتفقدون المشروعات التنموية في المدن الجديدة

تفقد مسئولو أجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والمنيا الجديدة، بجولات تفقدية مكثفة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الخدمات، والطرق، والمرافق، والتطوير ورفع الكفاءة بتلك المدن. تأتي الجولات التفقدية، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولي الوزارة، بأهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل، بهدف حل المشكلات، وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، خاصة مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات فى مواعيدها، وبالجودة المطلوبة. وفي هذا السياق، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، مستجدات الأعمال الجارية بالقطاعين الشرقي والشمالي بالمدينة.

الجزار: الجولات التفقدية تهدف لحل المشكلات وتذليل العقبات ودفع العمل

واستهل المهندس عادل النجار، جولته بتفقد الحي المتميز بالقطاع الشرقي للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي، حيث أوضح أن أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي المتميز تتمثل في توسعة طريق عبدالمنعم رياض من خلال تقليل عرض الجزيرة الوسطى مع توحيد نمط المزروعات، وإحلال واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأعمدة مزودة بكشافات ليد.

وتفقد النجار، أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بالحي المتميز بأقطار مختلفة واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال ونسب التنفيذ، موجهاً بضرورة إصلاح الأسفلت المعيب بالطريق ضمن خطة التطوير والاهتمام بأماكن تواجد صناديق القمامة، واستكمال العناصر التكميلية والمنظمة للحركة المرورية من التخطيط الأرضي للطرق، وخطوط عبور مشاة، وتركيب لوحات تحذيرية وإرشادية للمواطنين.

واختتم المهندس عادل النجار، جولته بتفقد الطرق والمحاور الرئيسية بالقطاع الشمالي، ومتابعة أعمال الزراعة والنظافة وإزالة الإشغالات، تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة لتحسين الصورة البصرية.

وأشار النجار، إلى أن الجولة تأتي في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن الحفاظ على الزراعات الحالية بالمدينة التي تم اختيارها ضمن المدن الجديدة الخضراء، واستجابةً لاحتياجات السكان بإضفاء المزيد من اللمسة الجمالية للمدينة.

المهندس عمار مندور: زيادة نسب الإنجاز بأعمال الطرق للإنتهاء منها بالجودة المطلوبة

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجارى تنفيذها بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل "، حيث تم المرور على المشروعات الجارى تنفيذها بمنطقة 2350 فداناً.

وشدد المهندس عمار مندور، على زيادة نسب الإنجاز بأعمال الطرق للإنتهاء منها بالجودة المطلوبة، ولإتاحة العمل لإدارة الزراعة للأماكن المتاحة، حرصاً على تسليم الوحدات المعلن عنها لحاجزيها، مؤكداً على إدارة التنمية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وقام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز بالمرور على الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان من خطوط خارجية بجميع أنحاء الجمهورية وخطوط داخلية على مستوى المدينة، وذلك لخدمة أهالى المدينة وروادها بنسبة تنفيذ 95% .

المهندسة أسماء مخلوف تتفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد (محطة الاتوبيس الاقليمية) بمركز المدينة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من المشروع فى الوقت المحدد وبالجودة المتفق عليها.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، يرافقها المهندس مصطفى محمد، مدير عام المرافق والتشغيل والصيانة بالجهاز، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

وخلال متابعتها لمراحل المعالجة شددت "مخلوف "، على استمرار جاهزية معمل المحطة، وانتظام سحب العينات، سواء أثناء عملية الدخول والخروج للمحطة، أو عينات صرف المصانع، وجاهزية مولدات الكهرباء خاصة في فترة التقلبات الجوية، مؤكدة ضرورة إحكام السيطرة على خط الانحدار، وتواجد طواقم العمل والورديات بشكل منتظم.

وفي المنيا الجديدة، قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، بالمرور على مناطق عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " موقع الـ ٢١٩ عمارة، والـ ٨٥ عمارة بحي القرنفل بمنطقة الإمتداد، وذلك لمتابعة انتظام سير الأعمال

ووجه المهندس أحمد مصطفى، بسرعة الإنتهاء من أعمال رد الشئ لأصله بمنطقة الـ 85 عمارة، ومنطقة الـ 219 عمارة، مؤكداً الاهتمام بالمسطحات الخضراء بمنطقة الـ٨٥ عمارة، واستمرار أعمال الصيانات والري الدورية لتلك المسطحات.