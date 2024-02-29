«تموين مطروح»: منافذ متنقلة لتوزيع السكر بـ27 جنيها في 8 مدن

أعلنت هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، سلسلة سيارات متنقلة توزع السكر الحر على جميع مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، ليُتاح السكر للأهالي كأحد السلع الأساسية للمواطنين في القرى والنجوع، في إطار خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق.

خطة توزيع السكر على مراكز ومدن مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، إنّ هناك خطة لتوزيع السكر على جميع مراكز محافظة مطروح، بدأت في السلوم وسيدي براني والنجيلة، والمناطق البعيدة في مركز مطروح ومنها رأس الحكمة، والضبعة، والعلمين وسيوة، إضافة إلى الحمام وقرى البنجر.

أسعار بيع السكر الحر

وأضافت أنّ سعر السكر 27 جنيهًا للكيلو، ويشرف على عملية التوزيع بالسيارات المتنقلة، مفتشو التموين من المديرية والرقابة، وإدارات التموين الفرعية من خلال لجنة تتابع عمليات البيع، كما يجري تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومتابعة التجار الذين يوزعون السكر بشكل يومي، منعًا للتلاعب وإحكام الرقابة علي عملية التوزيع.