«تعليم كفر الشيخ»: تفعيل منصة بث مباشر مجانية لطلاب الإعدادية

أعلن مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تفعيل منصة البث المباشر المجانية «تعلم معنا محافظة كفر الشيخ» لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالاشتراك مع الإدارات التعليمية «دسوق - سيدي سالم - بيلا - الرياض»، وبالتعاون مع نُخبة من مُعلمي المحافظة.

منصة البث المباشر المجانية لطلاب كفر الشيخ

ووفقًا لمركز التطوير التكنولوجي، فإنّ الحصص متاحة بث مباشر من خلال مواعيد جدول البث ومسجلة على صفحة الطالب باستخدام الإيميل الموحد، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الدخول على المنصة المجانية من هنا.

تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات

وكان محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق بتفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمُعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.