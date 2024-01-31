شروط استقبال الطلاب المحولين من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات استقبال الطلاب الراغبين في التحويل للفصل الدراسي الثاني من الجامعات السودانية والروسية والإوكرانية للعام الجامعي الجاري 2023ـ2024، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

الطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية

وفي النقاط التالية أبرز الاشتراطات الواجب توافرها لقبول تحويل الطلاب الدراسين في الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية:

ـ التقديم سيكون مباشرة للجامعات.

ـ القبول بذات القواعد التي تم قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول.

ـ أن يكون الطالب كان مقيدًا بجامعة سودانية أو روسية أو أوكرانية حتى العام الجامعي 2022- 2023 قبل صدور قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية في 7 مايو 2023.

الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية:

- شهادة اتمام الدراسة الثانوية.

- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 «الكارنية الساري يُعتد به كمُستند قيد».

ـ شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان أو أوكرانيا او روسيا.

الأوراق الثبوتية العلمية وتشمل:-

- المحتوى العلمي المُعتمد.

- بيان الدرجات المُعتمد.