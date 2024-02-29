أسعار الذهب اليوم في الصاغة.. استقرار بعد تراجع كبير

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 29-2-2024، عقب تراجعها بشكل كبير في الصاغة والسوق المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم مبلغ 2990 جنيها، وفقا لآخر تحديث كشفته مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3417 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تراجعاته الكبيرة أمس، 2990 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات عند 2563 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 نحو 1993 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم عقب انخفاضه أمس بـ23 ألفا و920 جنيها للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا بشكل كبير، خاصة عقب تراجع الدولار في السوق الموازية.