بشعر أبيض وملابس بدوية.. وفاء عامر تروج لدورها في مسلسل جودر

روّجت الفنانة وفاء عامر لدورها في مسلسل جودر والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وتواصل تصوير دورها بشكل مستمر خلال الفترة الحالية، من أجل سرعة تسليم الحلقات .

وفاء عامر تروج لمسلسلها جودر

ونشرت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة لها وهي مرتدية ملابس بدوية وشعر أبيض، والمقرر عرضه على قناة on حصرياً.

أحداث مسلسل جودر

مسلسل جودر يجسد الصراع بين الأشقاء، إذ أن الفنان ياسر جلال «جودر» كان والده يفضله على أشقائه ويقارنهم به دائمًا، وهو ما تسبب في تلك الصراعات التي يحاكيها المسلسل.

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار تشويقي حول شخصية جودر التي يجسدهما الفنان ياسر جلال، وهو عمل مقتبس من الروايات الشهيرة لحكايات ألف ليلة وليلة، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

أبطال مسلسل جودر

ويضم مسلسل جودر عددًا من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، وياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.