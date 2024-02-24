وفاء عامر بشخصيتين مختلفتين في دراما رمضان.. زوجة تاجر بمسلسل حق عرب

عرف عنها موهبتها الفذة التي حفرت اسمها في تاريخ الدراما والسينما المصرية بأحرف من نور، قدمت أدوارا متنوعة في أهم الأعمال الفنية، هي الفنانة وفاء عامر التي تطل علينا في الموسم الرمضاني 2024 بشخصيتين مختلفتين بين الفانتازيا والدراما الاجتماعية المشوقة، في مسلسل «جودر» بعرض جزء من حكايات ألف ليلة وليلة، ومسلسل «حق عرب»، الذي يشهد خلافات ومصاعب درامية بين أبطال القصة في تجارة الأخشاب.

تشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل جودر بدور سيدة بدوية، وتدور أحداث المسلسل في إطار حكايات ألف ليلة وليلة حول البطل «جودر»، الذي يواجه المصاعب والمشكلات، قبل قدومه إلى الدنيا، لأنه مفتاح «شمشون» في الوصول إلى الكنوز والثروات الضخمة، ومن هنا تتعقد حياة «جودر»، وتنقلب رأسًا على عقب، بسبب محاولاته المستمرة في مواجهة قوى الشر التي تحيط به.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل «جودر» هو أحد أضخم الأعمال التي ستعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2024، إذ يعتبر المسلسل فانتازيا فريدة من نوعها، من بطولة الفنان ياسر جمال، مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة وفاء عامر، الفنانة نور، الفنانة ياسمين رئيس، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة تارا عماد، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري.

دور وفاء عامر في مسلسل حق عرب

تجسد الفنانة وفاء عامر دورًا مختلفًا، في مسلسل «حق عرب» المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024، إذ تؤدي دور زوجة الفنان رياض الخولي الذي يعمل تاجرًا، ويعمل معه الفنان أحمد العوضي، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

طاقم عمل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دينا فؤاد، أحمد عبدالله محمود، وإخراج إسماعيل فاروق.