مسلمون ومسيحيون على مائدة إفطار واحدة.. الصوم الكبير يبدأ أول رمضان

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير 2024، يوم الاثنين 11 مارس، وخاصة بعد انتهاء صوم يونان آخر فترات الصوم السابقة للصوم المقدس، إّ والذي يعد تمهيدا للأقباط للدخول في الصوم الكبير ولهما نفس الطقوس.

بالتزامن مع شهر رمضان.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير

ويوافق الصوم الكبير 2024 أول أيام شهر رمضان المبارك، إذ يحتفل المصريون جميعا ويتشاركوا الصوم، وينقطع الأقباط خلال فترة الصوم المقدس الـ55 يوما عن الطعام من منتصف الليل وحتى غروب الشمس، ثم يفطرون على طعام نباتي.

ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع الأقباط عن تناول الطعام الحيواني والأسماك، وتضم أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة «صوم يونان، الصوم الكبير، صوم يومي الأربعاء والجمعة، صوم يومي برمون الميلاد والغطاس»، وأما عن أصوام الدرجة الثانية هي أصوام التي تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك وتضم «صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الميلاد».

تاريخ الصوم الكبير

وكان الصوم الأربعيني مقتصر في البداية على صوم الأربعين يوما منفصلا عن صوم أسبوع الآلام والذي كان يصام قبل عيد القيامة مباشرة ولكن في عهد البابا ديمتريوس الكرام، البطريرك الـ12، قام بضم الصوم الأربعيني على صوم أسبوع الآلام ويوم سبت النور السابق لعيد القيامة.