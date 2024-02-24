البابا تواضروس يوضح سبب تقديم موعد عمل الميرون لأول أيام الصوم الكبير

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مارس المقبل لعمل زيت الميرون المقدس، وذلك خلال يومي 11 و12 مارس أول أيام الصوم الكبير بالكنيسة، وذلك للمرة 41 في تاريخ الكنيسة والمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني.

البابا تواضروس: نختار بدايات الصوم الكبير لعمل الميرون ليحضر قداسات الصوم

وأثار تقديم موعد عمل الميرون التساؤلات بين الأقباط حول سبب تقديم موعده عن المعتاد عنه، إذ كان يعمل في الجمعة السادسة من الصوم الكبير، وفي هذا الشأن، أوضح البابا تواضروس الثاني في مقاله الجديد في العدد الأخير من مجلة الكرازة، قائلاً: «تختار بدایات الصوم المقدس في الإعداد حتى یحضر الزیت الجدید قداسات الصوم الكبیر وصلوات أسبوع الآلام ثم نضیف الخمیرة في قداس شم النسیم ثم یترك في الكنیسة لیتم تعبئتھ في زجاجات بلاستیكیة مناسبة للتوزیع على الإیبارشیات والكنائس القبطیة في مصر وفي الخارج».

بدأ البابا تواضروس منذ عشر سنوات في إعداد المیرون المقدس بأسلوب یتناسب مع العصر وإمكانیاته دون تغییر في الصلوات والقراءات وفقط التغییر في أسلوب التحضیر، وذلك بعد مناقشة ھذه الطریقة في اجتماعات المجمع المقدس وإقرارھا، وبدأ التطبیق في عام2014 ثم 2017 ثم 2021 لتكون 2024 المرة الرابعة لتحضیر وإعداد المیرون المقدس.