مرسيدس وتويوتا.. مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة في شهر مارس

ذكرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية المشرف على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية، أنها من المقرر أن تطلق مزاد للسيارات «لوطات» تابعة لجمارك مطار القاهرة.

أنواع السيارات المعروضة في مزاد سيارات الجمارك

ويضم المزاد عددا من السيارات ذات الأنواع المختلفة مثل «مرسيدس - دودج - بي إم دبليو - لينكولن - تويوتا - فولكس فاجن - إيسوزو - شيفرولية - ميتسوبيشي - جيب - هيونداي - أودي - بيادجو - حلاوة - هوجن».

موعد مزاد سيارات الجمارك

ويقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يجرى معاينة اللوطات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

ويتبع مزاد السيارات المقام في 12 مارس 2024 سيارات تتبع جمارك مطار القاهرة.

ووفق الشروط المنصوص عليها من الهيئة فإنَّ عملية البيع تتمّ بشرط دفع التأمين الابتدائي الذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد.

كراسة الشروط

يُشار إلى أنَّ كل من يرسو عليه المزاد يجب عليه تسديد 30% من قيمة اللوط بمجرد رسو المزاد وحتى 15 يوم من تاريخ المزاد.