تفاصيل مزاد لبيع سيارات الحوادث في 20 فبراير الجاري.. موديلات حديثة

يشهد سوق السيارات كل يوم ما هو جديد، والسيارة أصبحت من متطلبات الحياة الأساسية، ولذلك ينتظر المئات مزادات سيارات الحوادث والذي يعتبر من أهم الأحداث التي تشهدها سوق السيارات المحلية.

أصبحت مزادات سيارات الحوادث تمثل أهمية كبيرة لمن يريدون شراء سيارات بأسعار مخفضة من أسعار السيارات الجديدة، كونها سيارات تحتاج إلى بعض الإصلاحات وهي موديلات حديثة.

مزاد سيارات الحوادث

أعلنت إحدى شركات التأمين على السيارات، موعد أول مزاد خلال عام 2024 لسيارات الحوادث وأعلنت أنه سيجرى مزاد سيارات الحوادث موديلات حديثة يوم 20 فبراير الجاري، كما يتم بيع السيارة في مزاد سيارات الحوادث دون بطاقة ضريبية أو سجل تجاري، كما سيتم خلال المزاد بيع سيارة تلو الأخرى، كي ينال جميع المشاركين فرصة شراء السيارات الحوادث المناسبة بعد إجراء معاينة داخل المخازن.

وقالت الشركة في بيان، إن مزاد حوادث السيارات ستباع فيه السيارات الملاكي والنقل من موديلات 2010 إلى موديلات 2023، وجميعها صالحة للترخيص وتضم علامات تجارية ياباني وألماني وصيني وكوري.

أنواع السيارات في المزاد

تابعت شركة التأمين في بيانها أن أنواع السيارات في المزاد تضم السيارات التالية:

Bmw X3 - أوبل موكا ، كورسا - نيسان قشقاي - سنترا - هيونداي توسان - ستروين سى 3 - چاك j7 - سوزوكي ديزاير - رينو لوجان - بي واي دي.

أضافت الشركة، أن جلسة بيع السيارات في مزاد رسمي من الساعة 12 ظهرا بمقر النادي النهري بشارع البحر الأعظم بالجيزه أمام قسم الجيزة، ويمكن شراء كراسة الشروط دخول مزاد السيارات بمبلغ 200 جنيه من مخزن المعاينة، كما يتم إجراء معاينة للسيارات في المخزن الكائن بشارع سنترال صفط اللبن.