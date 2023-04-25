3 مزادات حكومية لبيع سيارات الجمارك في مايو المقبل.. اعرف الشروط

تفتح الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، باب المزاد العلني على بيع سيارات جمارك الإسكندرية والدخليلة والسلوم ومطروح في مايو المقبل، نظير رسوم كراسة الشروط ومبلغ التأمين الابتدائي.

سيارات جمارك الإسكندرية السلوم ومطروح

وأعلنت بوابة التعاقدات العامة، عن عزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، تنظيم مزادا علنيا لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح والإيداعات الخارجية، يوم 7 مايو المقبل، نظير 400 جنيه لكراسة الشروط و10 آلاف جنيه تأمين ابتدائي لدخول المزايدة.

سيارات جمرك الدخيلة

وبحسب بوابة التعاقدات العامة، من المقرر أيضا، إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمرك الدخيلة وإيداعات الدخيلة، يوم 9 مايو المقبل، نظير 400 جنيه لكراسة الشروط و10 آلاف جنيه تأمين ابتدائي لدخول المزايدة.

سيارات جهات حكومية

ووفقاً للمطروح على بوابة التعاقدات، فإن يوم 10 مايو المقبل، سيكون موعدا لإقامة مزاد علني لبيع سيارات جهات حكومية وبضائع الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، مقابل 400 جنيه لكراسة الشروط، و10 آلاف جنيه تأمين ابتدائي لدخول المزايدة.