«السياحة»: ثبات أسعار برامج العمرة.. ولا اتجاه لزيادتها في رمضان

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنه على الرغم من زيادة أسعار تذاكر الطيران بين مصر والسعودية بداية من الأسبوع الماضى نحو 3 آلاف جنيه، إلا أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة حافظت على ثبات سعر البرامج، ولم تضف أي زيادات عن أسعار برامج العمرة المعلنة سلفا، موضحا أن الشركات لجأت إلى تقليل هامش الربح الخاص بها لأقل حد ممكن، علاوة عن القيام ببعض الأمور الفنية في البرنامج، للحيلولة دون زيادة السعر على المواطنين.

انتعاشة في رحلات العمرة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن رحلات العمرة تسير حاليا بانتظام تام، ولا توجد تأخيرات في مواعيد انطلاق الرحلات، موضحا أن هناك انتعاشة في رحلات العمرة خلال شهر شعبان الجاري، ستبدأ خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر.

وأوضح أن برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو أسبوعين، والمنظمة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شعبان، ويصل متوسط سعرها إلى نحو 40 ألف جنيه.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة «جيد»

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، إلى أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر رمضان المقبل جيد حتى الآن، موضحا أن غالبية الحجوزات ترتكز على برامج العمرة التي يبلغ مدتها شهر كامل خلال شهر الصوم.