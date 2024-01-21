خبير سياحي: إقبال كبير من السياح على الأكلات المصرية

قال الدكتور وليد البطوطي الخبير السياحي، إنّ السياح العرب يحصلون على تأشيرة الدخول للأراضي المصرية بالمطار، ولا يستغرق الأمر أكثر من ثوان معدودة، لافتا إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر تتعلق بالسياح العرب باعتبارهم ليسوا ضيوف مصر لكنهم موجودون ببلادهم.

سياحة «الأكل»

وأضاف «البطوطي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السياح العرب محبين لمصر وللسهر بليالي القاهرة الساحرة، لافتا إلى أن سياحة «الأكل» من أنواع السياحة المميزة بمصر خاصة للسياح العرب الذين يعلمون بعض المطاعم المصرية أكثر من المصريين أنفسهم.

السياح العرب

وأوضح الخبير السياحي أن السياح العرب يستمتعون بأوقاتهم بالقاهرة خلال زيارتها، لافتا إلى أن بعض المطاعم المصرية الشهيرة لدى السياح تكون لديها قائمة انتظار أكثر من 600 حجز رغم بعد مسافتها.