«حماة الوطن»: «قادرون باختلاف» تجسد دعم الدولة المصرية لذوي الهمم

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن احتفالية «قادرون باختلاف» التي رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُجسد دعم الدولة المصرية لذوي الهمم.

وأشار «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الجهود المبذولة من الدولة المصرية تجاه ذوي الهمم، تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بدءًا من التعليم والصحة إلى العمل والرياضة.

قادرون باختلاف

وأشاد بالدعم غير المسبوق الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، مؤكدا أن حرص الرئيس على مشاركة ذوي الهمم في احتفالية قادرون باختلاف، يُرسل رسالة قوية للمجتمع بأهمية دمجهم في كافة المجالات.

دعم ذوي الهمم

ونوه بتخصيص 100 مليار جنيه لصندوق دعم ذوي الهمم من رئيس الوزراء، مؤكدا أن هذه الخطوة، تُؤكد حرص الدولة على تمكين ذوي الهمم من تحقيق طموحاتهم.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة لدعم ذوي الهمم، مؤكداً أن هذه الجهود تُساهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي الهمم وتُشجعهم على المشاركة في بناء الوطن.

ودعا إلى الاستمرار في دعم ذوي الهمم، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدمجهم في المجتمع، مؤكدا أن ذوي الهمم هم طاقة هائلة يجب الاستفادة منها في بناء مستقبل مصر.