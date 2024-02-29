عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف» طمأنت المصريين

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف حملت رسائل مهمة للشارع المصري، منها القدرة على ضبط السوق والسيطرة على الأسعار من خلال توفير العملة الأجنبية ولقضاء على السوق السوداء.

توجيهات الرئيس بدعم صندوق قادرون باختلاف

وأشار في تصريحات صحفية إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، موضحا أن ذلك يأتي استمرارا لاهتمام الرئيس بتلك الفئة المهمة من المجتمع والحرص على تلبية احتياجاتها، ما يتضح من خلال الاحتفال بهم كل عام تقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع.

وتابع: «تصريحات الرئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف اليوم، تؤكد اهتمامه بقضايا الشارع المصرى واحترامه لنصوص الدستور المصري، والتي تنص على حقوق مثل الفئات المهمة في المجتمع».

دمج ذوي الهمم وتدريبهم

وأكد أهمية خطوات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خلال السنوات الأخيرة نحو تمكين ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من الخدمات والدعم لذوي الهمم، وكفلت لهم حقوقا غير مسبوقة من خلال المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية.