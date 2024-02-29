إحدى المشاركات في «قادرون باختلاف»: سعيدة بإلقاء الشعر أمام الرئيس السيسي

أعربت الطفلة روضة وليد، إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، عن سعادتها بحضور احتفالية قادرون باختلاف أمس، وعدم خوفها من المشاركة في إحدى فقرات الحفل، بإلقاء الشعر أمام الرئيس السيسي وجموع الحاضرين.

احتفالية قادرون باختلاف

وأضافت «وليد» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ يوم الاحتفالية كان رائعا للغاية، وكانت سعيدة بما قدمته في الحفل وما قدمه المشاركون معها، مواصلة: «ماما وبابا قالولي إني كنت شاطرة أوي في إلقاء القصيدة».

ذوي الهمم

وألقت بطلة ذوي الهمم الشعر قائلة: « الأم صوت جوا السكوت، روح الحياة، روح الحياة وبعدها موت، الأم فرصة لو تفوت هتعيش بضعف، بحنانها لو موجوع تخف، وجعك يطيب، من حبها، أنا قولتها، وهقول بدال المرة ألف، أمك في كف، والباقي كله يكون في كف، بتمنى ليك، ما تكونش يوم أبدا مكاني، أمك متتعوضش تاني، دي لا بعدها ولا قبلها، ولا حبها هتشوفه ثاني».