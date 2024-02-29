عضو بـ«النواب»: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف «خطوة مهمة»

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف على دعم مصر لجهود إعادة إعمار غزة، بمثابة حافز للشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله من أجل تحقيق حقوقه المشروعة.

تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف»

وأوضح عباس، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، خطوة مهمة وتاريخية، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، موضحا ضرورة تعاون جميع أفراد المجتمع مع الدولة، من أجل دمج الأشخاص ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة.

وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة للمرة الخامسة على التوالي في احتفالية قادرون باختلاف، تأكيد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري، ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.

تقديم سبل الدعم لذوي الإعاقة

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية نابعة من حديث أب لأولاده وحرصه على إدخال البهجة والسرور في قلوب هؤلاء الأبناء، ما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية في تحقيق الصالح داخل المجتمع.