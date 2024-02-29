رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يكرَّم الطلاب المكفوفين المتفوقين

كرَّم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ المتفوقين من الطلاب المكفوفين بمعاهد وإدارات المنطقة، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي الذي أُقيم لهم بقاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة على مدار أسبوعين، تحت إشراف وتنفيذ مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية طلاب المنطقة بقيادة الدكتورة حسينة عزام، رئيس المكتب.

تكريم المتفوقين من الطلاب

شهد التكريم، حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وزينب عبد الحميد، مدير رعاية الطلاب، كما استهدف التكريم المتميزين من موجهي التربية الاجتماعية على مستوى معاهد المنطقة، علاوةً على تكريم الموجه العام لهم أميمة عبد العزيز، كما تم تكريم الأخصائي المثالي والأخصائية المثالية عن كل إدارة تعليمية.

تسليم أدرع تقديرية وشهادات تقدير للمكرمين

وأفادت الدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ التكريم تتضمن تسليم أدرع تقديرية وشهادات تقدير لكافة المكرمين، علاوةً على حصول المتفوقين من المكفوفين على جوائز مالية قيمة، لافتةً إلى أنّ تكريم الطلاب المكفوفين جاء بعد إعداد دورة تدريبية لهم للتعلم على أنظمة الويندوز بالحاسب الآلي، ومعرفة طرق مبتكرة للقراءة والكتابة، وطرق البحث على الإنترنت، ومعرفة وسائل التواصل مع الآخرين من خلال البرنامج الناطق الذي شرحه لهم خلال الدورة محمد طه الجريدي، المُعلم بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ.