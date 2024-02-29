تحرير 180 محضرا متنوعا في حملات تموينية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط 32 شيكارة دقيق بلدي بأحد المخابز ناحية جزيرة الحجر بمركز الشهداء قبل بيعها في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، جاء ذلك خلال حملة تموينية شنتها مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الشهداء.

ضبط 2 طن بلح

وجرى تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع لحوزته طني بلح دون مستندات مجهولة المصدر، كما حُرر محضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع أعلاف لحيازته 5 أطنان ذرة صفراء مجهولة المصدر، ومحضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن لحيازته 2400 عبوة عصير دون مستندات مجهولة المصدر.

تحرير 180 محضرًا تموينيًا

وفي السياق ذاته، أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى تحرير 180 محضرًا تموينيًا تنوع بين 92 محضر مخالفات مخابز و88 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان الأسعار.

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي تُنفذ بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.