«تموين المنوفية»: تخفيضات تصل إلى 30% بمعارض أهلا رمضان

كشف المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن مبادرة أهلا رمضان ستساهم في خفض أسعار السلع الغذائية على مستوى المحافظة في جميع المحلات التجارية، نظرا للتخفضيات الهائلة التي تصل إلى 30 % في جميع المعارض الموزعة على المدن والقرى في 10 مراكز مختلفة.

خفض أسعار السلع

وتابع «عزالدين» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية والاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها البائعين المشاركين في المبادرة، بينما الهايبرات والمحلات التجارية الأخرى تعمل على تخفيض الأسعار لجذب المواطنين.

وأكمل، أن هناك ضخ سلع تموينية وتوزيعها على المعارض المشاركة في المبادرة مثل السكر الذي يبلغ سعره 27 جنيها في معارض أهلا رمضان، مؤكدا هذه الأسعار تدفع أصحاب المحلات التجارية لخفض أسعار السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

رقابة مستمرة على الأسعار

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه أعطى تعليمات لمديري التموين على مستوى محافظة المنوفية لمراقبة الأسعار ومدى توفر السلع الغذائية الاستراتيجية، مؤكدا أنه تفقد عددا من المعارض في عدة مراكز للاطمئنان على توافر جميع السلع.