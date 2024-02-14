«تموين المنوفية»: التحفظ على 14 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع في مركز ومدينة الباجور، أسفرت عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء وتحرير 3 محاضر ضد المخالفين.

ضبط دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداء

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز في قرية سبك الضحاك التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور بسبب قيامه بالتصرف في 14 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم بنسبة 87.50% وبيعها في السوق السوداء دون وجه حق، وتحرر محضر جنحه رقم 897 لسنة 2024 مركز الباجور ضد المدير المسئول.

ضبط سكر وزيت طعام

كما أسفرت عن ضبط محل بدال تمويني قرية كفر الغنامية دائرة مركز الباجور الكوم وذلك لقيامه بتجميع كمية وقدرها 280 كجم سكر تمويني مدعم، وقيامه ببيع تلك الكميه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 492 لسنة 2024 مركز شرطة الباجور.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير محضر جنحة رقم 388 لسنة 2024 مركز شرطة الباجور ضد صاحب محل بقالة في شارع بنها، دائرة مركز شرطة الباجور، وبحوزته عدد 600 زجاجة زيت طعام حر بدون مستندات ومصدرها مجهول.