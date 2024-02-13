«تموين المنوفية»: التحفظ على نصف طن دقيق مجهول المصدر في حملات رقابية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، برئاسة أسامة عز الدين وكيل المديرية، حملة مكبرة على مركز ومدينة تلا أسفرت عن ضبط دقيق وزيت وسكر ومكرونة مجهولة المصدر وتحرر 3 محاضر ضد المسئولين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط دقيق مجهول المصدر

أسفرت الحملة عن ضبط مخبز إفرنجي شارع المدرسة دائرة مركز تلا بحوزته كمية قدرها 500 كيلوجرام دقيق فاخر استخراج 72% دون مستندات مجهولة المصدر، وتم ضبط 5 أسطوانات غاز كبيرة الحجم دون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة ودون اتباع اشتراط الأمن والسلامة المهنية والحريق، وتحرر محضر جنحة رقم 386 لسنه 2024 مركز شرطة تلا ضد المدير المسئول.

ضبط سكر وزيت ومكرونة

كما أسفرت الحملة عن ضبط محل بدال تمويني قرية المصلحة دائرة مركز شرطة شبين الكوم وذلك لقيامه بتجميع كمية وقدرها 485 كيلوجرام سكر تمويني مدعم و20 كيلوجراما مكرونة تموينية مدعمة و598 عبوة زيت طعام تمويني مدعم، حيث تصرف في تلك السلع التموينية المدعمة وقيامه ببيع تلك الكميه في السوق الموازية والتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 326 لسنة 2024 مركز شرطة تلا ضد المدير المسؤول.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محل بدال تمويني شارع سيدي عز الدين دائرة مركز شرطة تلا، وذلك لقيامه بتجميع كمية وقدرها 164 كيلوجراما سكر تمويني مدعم و70 كيلوجراما مكرونة مدعمة، تصرف في تلك السلع التموينية المدعمة وقيامه ببيع تلك الكميه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 245 لسنة 2024 مركز شرطة تلا ضد المدير المسؤول.