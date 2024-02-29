وزارة العمل تنظم مبادرة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية في القاهرة

أطلقت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، مبادرة سلامتك تهمنا، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مدرسة ليسيه الحرية باب اللوق، من خلال إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمدارس بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية، وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل.

تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت

وأكد عزاز استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل.