«العمل» تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة المهنية للعمال

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة عن مبادرة «سلامتك تهمنا» بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، المقامة في قاعة كلية الصيدلة بالجامعة.

ونظمت الوزارة المبادرة بحضور أكثر من 200 مشارك من الطلبة والعاملين وأساتذة الجامعة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل آمنة ومستقرة لكل العاملين.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

أوضح حسام طلبة، مدير مديرية العمل بالدقهلية، أن وزارة العمل تقوم بتفعيل دور أجهزة المديريات لنشر الدور التوعوي للحفاظ على العنصر البشري وحمايته من المخاطر المختلفة في أماكن العمل، مضيفا أن مواضيع المحاضرات المقدمة في المبادرة كانت بعنوان متطلبات خطة الطوارئ والإخلاء، بجانب محاضرة عن تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لحماية العمال في مقرات العمل.