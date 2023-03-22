تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الكابلات الكهربائية في بدر

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الكابلات الكهربائية في بدر، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يقيمان في مدينة بدر لتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي بسرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية، من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب «السحب»، وقيامهما بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط عميلهما سيء النية، عثر بحوزته على مسروقات والواقعتي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة.

عقوبة المتهمين

قال المحامي محمود عبدالله، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأوضح المحامي أن يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.