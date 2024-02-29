القبض على ربة منزل بحوزتها 450 دولارا أمريكيا قبل بيعها في السوق السوداء

ألقت مباحث أكتوبر القبض على ربة منزل بحوزتها نقد أجنبي لبيعه في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه بالقبض على «مها، ع» (30 عاما) ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، بحوزتها 450 دولارا أمريكيا و3800 جنيه مصري لبيعها في السوق السوداء، وتولت النيابة التحقيق.