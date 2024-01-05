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القبض على ربة منزل ومزارع هاربين من 64 سنة سجن

كتب:

محمد بركات
01:47 م | الجمعة 05 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من مديريات الأمن، عن ضبط «ربة منزل»، مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، مطلوب التنفيذ عليها في 11 حكما جزئيا بتهم «تبديد»، بإجمالي مدد حبس 14 سنة و11 شهرا.

كما جرى ضبط «مزارع»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس «60 سنة و4 أشهر وكفالة مالية»، في 42 حكما «مستأنف - جزئي» بتهم «تبديد».

ضبط شخص محكوم عليه بـ28 سنة

وجرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، محكوم عليه بالحبس 28 سنة، وكفالات مالية في 30 حُكما «جزئي، مستأنف» بتهم «تبديد».

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط «ربة منزل»، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، محكوم عليها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية في 33 حُكما جزئيا بتهم «تبديد - شيك - استيلاء».

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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