مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في بولاق الدكرور

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء داخل شقتها بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بلاغا من عمليات النجدة بوفاة ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل شقتها بشارع ترعة ترعة الزمر بدائرة القسم ، على الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش المباحث المقدم محمد نجيب والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

مصرع مسنة في بولاق الدكرور

وبالانتقال تبين مصرع ربة منزل 65 سنة داخل المطبخ بسبب صعق كهربائي من اسلاك كهرباء، وبسؤال نجلها أفاد انه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الجيران وأخبره بوفاة والدته ولا يشتبه جنائيا فى الوفاة، تم نقل الجثمان إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد نجيب رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات