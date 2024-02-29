باحث سياسي: مصر استقبلت آلاف السودانيين الفارين من الحرب بتقدير واحترام

قال أسامة عبد الماجد الباحث السياسي السوداني، إن زيارة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى مصر، اليوم، تحمل حزمة من الدلالات، مؤكدًا أنها الزيارة الثانية خلال فترة الحرب التي اندلعت في السودان في منتصف أبريل من العام الماضي.

مصر فتحت قلبها قبل بابها للشعب السوداني

أشار خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو أن مصر فتحت قلبها قبل بابها للشعب السوداني، وهناك مئات الآلاف من السودانيين قدموا إلى مصر فارين من الحرب، لتقابلهم بالتقدير والاحترام.

أكد أن الدولة المصرية تبرهن دائمًا على الاحترام الكامل للسودان وسلامة أراضيه، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، أكد أكثر من مرة أنه يجب التعامل مع النزاع القائم على أنه شأن داخلي، وكل هذه المؤشرات تبين أن مصر بجوار السودان في هذه المحنة القائمة.

زيارة البرهان الأولى لمصر

أضاف أن أول زيارة خارجية للبرهان كانت في أغسطس الماضي، إلى القاهرة، وزيارة اليوم هي الثانية له لمصر وتحمل مؤشرات مهمة جدًا، أهمها حرص السودان على أن تكون مصر هي الفاعلة في حل الأزمة السودانية.