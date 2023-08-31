رئيس تحرير «الديار» السودانية: مصر تستخدم كل المبادرات لوقف الحرب

قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، إنّ هناك مسار جديد تتبناه مصر تحاول فيه استخدام كل المبادرات الموجودة، عبر تقديم أطروحة ومبادرة حقيقية، من أجندة ومواقيت وإجراءات معينة، يمكنها وقف الحرب في السودان.

العمل من أجل الشعب السوداني

وأضاف «ميرغني»، خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس: «بدلاً من أن تكون القوى السياسية في السودان على قلب رجل واحد في ظل هذه الحرب، وأن تحاول العمل من أجل الشعب السوداني وإخراجه من الأزمة التي هو فيها، فإنها متباعدة تماماً حتى اللحظة، بل تزداد تباعداً، وما يزال هناك الكثير من المشاحنات اللفظية والسلوكية بين هذه القوى».

الخلافات الأساسية تنعكس على المسارات الأخرى

وتابع رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية: «أمس أو قبل يومين، أعلن انقسام في حركة العدل والمساواة، وهي واحدة من أقطاب المشهد السياسي السوداني الآن، وللأسف الشديد، فإن المشهد السياسي المتأزم والمتشظي قد يؤخر كثيرا من المعطيات المطلوبة لإنجاز فترة انتقالية حقيقية وآمنة، لأن الخلافات الأساسية تنعكس على المسارات الأخرى مثل المسار العسكري والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي».