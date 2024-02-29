الخُبيزة والصبار وعلف الحيوانات.. ملاذ أهالي غزة لسد البطون الجائعة

معاناة وصلت إلى الحرمان من كِسرة خبز تنقذهم من الموت.. هو حال أهالى غزة فى ظل حرب لا إنسانية تحصد الأرواح، وتعصر البطون من شدة الجوع، وتدفع الأهالى لخيارات محدودة من الطعام وصلت إلى تناول الخبيزة والصبار والعلف، وعلى أثره الإصابة بكثير من الأمراض.

يحمل كل رب أسرة على عاتقه هم توفير الطعام لأسرته فى ظل انعدام الموارد، وبحسب المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، فإن عمليات القتل الجماعى للمدنيين فى فلسطين تتم من خلال تجويعهم: «الاحتلال الإسرائيلى يتعمد تعميق أزمة الجوع للتهجير القسرى للأهالى»، لتبدأ رحلة البحث عن لقمة عيش.

الخبيزة هي طعام أهل غزة

يتوجه الأهالى إلى الحقول والأراضى المفتوحة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بحثاً عن طعام، ولا يجدون إلا الخبيزة، يحملونها إلى الخيام والبيوت لطهيها على الحطب دون ملح أو مياه لإخماد الجوع، بحسب «عبود»، من أهالى غزة: «نبتة برية تنبت فى المناطق الحدودية، يعنى وانت بتجيبها احتمال كبير تموت، لكن هى حلت بدل الملفوف وورق العنب، لأنه ما ضل شى غيرها».

عدنا لكم من جديد من قلب شمال غزة مع أقوى صحفي فالعالم

(نبتة الخبيزة البرية)



لا تنسوا تدعمونيَ pic.twitter.com/szSJA5c7fe — عبود (@iie9ie) February 28, 2024

طعام من دون طعام

ليست الخبيزة فقط طعام أهالى غزة، بل لجأوا أيضاً إلى أشجار الصبار، وتحكى السيدة الفلسطينية روان محمد، لـ«الوطن»: «من كتر ما صبرنا أكلنا الصبار، كتير طعمه مر، ووقعه فى البطن مؤلم، لكن ما بقى لنا مورد ناكل منه، حتى الخبيزة بنبحث عنها ونتقاتل عليها».

حالة أخرى تنم عن الجوع الشديد، اضطر أهالي غزة إلى أكل العلف، وتناول طعام الحيوانات فانتشرت الأمراض بكثرة، حتى إن أسماء الأطعمة أصبحت على غير مكوناتها، وهو ما روته السيدة الفلسطينية: «يعني حتى أختي بتضل تطلب تاكل شاورما، والله حطيت لها فتافيت العيش والخبيزة على الحطب».

يعاني أطفال غزة من الجدري والكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهابات الأجهزة التنفسية، وهو ما علق عليه الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، لـ«الوطن»، بقوله إن الناس في غزة أصبحوا يبحثون عن الأمان والطعام: «قلة الماء وتلوث الهواء وكمان مبقاش في أكل الوضع صعب جدًا، حتى بقوا يبحثوا عن بقايا الطعام»، مناشدًا بسماع الاستغاثات وتوفير الأطعمة.

جوع وألم معاناة أهل فلسطين

«يمضي الناس في النهار والليل دون تناول الطعام»، ارتفعت الأصوات من لجنة الأمم المتحدة بتلك العبارات، للرفق بأهل فلسطين ومن يعانون من سوء التغذية بسبب الحرب التي اندلعت منذ أحداث 7 أكتوبر، وبحسب المنظمة الأممية، فإن مع أحدث التقييمات لانعدام الأمن الغذائي تفشت الأمراض المعدية والإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحاد إثر هذه المجاعة.