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وزارة الشباب تنظم قوافل طبية لذوي الهمم في الفيوم

كتب:

ماهر هنداوي
12:28 م | الخميس 29 فبراير 2024
القوافل الطبية في الفيوم

القوافل الطبية في الفيوم

نظمت وزارة الشباب والرياضة، قوافل طبية لذوي الهمم في الفيوم، وذلك علي مدار يومين في الفترة من 22 حتى 23 فبراير الماضي، إذ جرى توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، وتوزيع الأدوية بالمجان على 7446 مريضا. 

انطلاق العديد من القوافل الطبية

أوضح أشرف صبحي، وزير الشباب، أن تلك القوافل الطبية المنفذة بمحافظة الفيوم ستكون انطلاقة للعديد من القوافل الطبية، والتي ستجوب مختلف المحافظات بـ مراكز الشباب والتأهيل التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

بناء مجتمع صحي وسليم

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحسين جودة حياة الأولى بالرعاية، ومن أجل بناء مجتمع صحي وسليم.

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.