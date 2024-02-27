هل وصلت صواريخ كوريا الشمالية الباليستية ليد بوتين؟.. غضب السبعة الكبار

كشف شين وون سيك وزير الدفاع الكوري الجنوبي مفاجأة حول تصدير كوريا الشمالية لصواريخ وأسلحة لروسيا، مشيرًا إلى أن مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لتزويد روسيا بالأسلحة.

روسيا تحصل على السلاح من كوريا الشمالية مقابل الغذاء

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبة تصريحات وزير الدفاع والتي أكد فيها أن روسيا تحصل على السلاح من كوريا الشمالية مقابل الغذاء والضروريات الأخرى التي تحتاجها، مشيرًا إلى أن مصانع الأسلحة في كوريا الشمالية تعمل بنسبة 30% من طاقتها بسبب نقص المواد الخام والطاقة، لافتًا أن هناك بعض المصانع التي تعمل بكامل طاقتها، حيث تنتج في المقام الأول أسلحة وقذائف لروسيا.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية شحنت حوالي 6700 حاوية إلى روسيا منذ القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سبتمبر الماضي، موضحا أن كمية الشاحنات تكفي لاستيعاب حوالي 3 ملايين طلقة من عيار 152 ملم أو 500 ألف قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم.

ولفت إلى أن روسيا تمد كوريا الشمالية بالغذاء والمواد الخام والأجزاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة، مما أدى إلى استقرار أسعار المواد الغذائية في كوريا الشمالية، مع تضمين الضروريات الأخرى أيضا.

وتوقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن موسكو قد تكون قدمت التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الصناعية إلى بيونج يانج، وذلك بعدما وضعت البلاد أول قمر صناعي للتجسس في المدار في نوفمبر وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار أخرى هذا العام.

زعماء الدول السبع أدانوا تصدير كوريا الشمالية السلاح لروسيا

وكان زعماء الدول في مجموعة السبع «الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان» قد عارضوا بشدة صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا وأصروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن المعاملات بين بيونج يانج وموسكو تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأدان القادة شراء روسيا للصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية، معتبرة أنه انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وشددوا على ضرورة وقف هذه العمليات.

وزعمت الحكومة الأمريكية أن روسيا حصلت على عشرات من الصواريخ الباليستية، التي تم إطلاق بعضها على أهداف أوكرانية في 30 ديسمبر و2 يناير و6 يناير بعدما حصلت عليها من كوريا والتي شحنت أكثر من 10 آلاف حاوية من الذخائر أو المواد المتعلقة بالذخائر إلى روسيا منذ سبتمبر.