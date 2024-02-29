أستاذ علوم سياسية: 3 خلافات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي.. على رأسها «التجنيد»

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الحرب في غزة تشهد أكثر من خلاف، الأول هو الانقسام بين الجهاز الأمني الإسرائيلي والجهاز السياسي، والثاني هو شهر رمضان، والثالث حول التجنيد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنّ الصفقة الأكبر هي تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف دياب، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ اجتماع الكابينت الإسرائيلي للحرب قرر تجريد بن جفير من صلاحياته في المسجد الأقصى، ومنذ الإعلان عن القرار بدأت الخلافات بين الأجهزة.

بن غفير يهاجم جانتس

وتابع أنّ بن غفير أصدر بيانا هجوميا ضد جانتس يتهمه فيه بحياكة مؤامرات ضده من أجل اسقاط صلاحياته تجاه تخفيف التحديدات المتعلقة بوصول المصلين إلى المسجد الأقصى».

واستكمل: «هناك خلاف آخر ونقاش كبير يدور حول التجنيد، ولن يتم حله إلا بالتوافق مع كل أطراف الائتلاف الحكومي».